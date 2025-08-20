«Колесницы Гидеона – 2»: Министр обороны Израиля утвердил план наступления на город Газа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план наступления на город Газа, представленный ему начальником Генштаба Эялем Замиром и высшим командованием ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля).

Операция получила название «Колесницы Гидеона – 2».

Ожидается публикация приказов о призыве резервистов. Кроме того, одобрен план эвакуации жителей города Газа и размещения их в лагерях временного пребывания на юге сектора, «с целью изоляции террористов ХАМАСа – до их полного уничтожения», отмечается в сообщении минобороны Израиля, которое цитирует Ynet.

Параллельно продолжаются переговоры через посредников с целью сделки с ХАМАС, в рамках которой могут быть достигнуты соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников (обмене на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах).

Ранее новостная служба N12 сообщала, что вечером 19 августа резервисты начали получать экстренные повестки о призыве в рамках подготовки к расширению операции в секторе Газа. Это сообщение поступило в то время, когда министр обороны Исраэль Кац проводил совещание с представителями силовых структур, на котором должен был быть одобрен план операции по взятию под контроль города Газа.

Предполагается, что представленный военными и одобренный министром обороны план в четверг, 21 августа, будет представлен на обсуждение и утверждение кабинету министров.

По оценкам оборонного ведомства, для операции в Газе будут призваны около 130 тысяч резервистов и будет продлен срок службы с 70 до 100 дней тех, кто уже находится в армии по повестке.

