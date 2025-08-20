В Госдуме предложили ограничить въезд для несовершеннолетних мигрантов

В Государственную думу внесли законопроект, который запрещает несовершеннолетним иностранцам въезд в Россию без законных представителей.

Соответствующий документ, авторами которого являются депутаты Нина Останина (КПРФ) и глава парламентского комитета по труду Ярослав Нилов, размещен в думской электронной базе.

Они предложили разрешить несовершеннолетним иностранным гражданам въезд в РФ и выезд из страны лишь в сопровождении законных представителей или других взрослых при наличии нотариально удостоверенной доверенности. При этом въезд в Россию будет возможен только для получения образования, лечения, а также «временного пребывания», например, для участия в спортивных соревнованиях, олимпиадах и турпоездках.

Также авторы инициативы предложили депортировать иностранца вместе с въехавшим с ним несовершеннолетним, если в РФ нет других его законных представителей.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, сейчас несовершеннолетние иностранцы могут въезжать в Россию без нотариального согласия законных представителей. Поэтому они могут въезжать в РФ как в сопровождении родителей или законных представителей, так и самостоятельно.

Депутаты отметили, что бывают ситуации, когда ребенок, нарушив режим пребывания, в том числе сроки, находится в РФ без законных представителей. По их словам, в некоторых случаях подростки прибывали в Россию формально на учебу, а на деле в поисках работы.

Источник: Gazeta.ru