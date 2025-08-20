Белый дом хочет провести саммит Зеленского и Путина в Будапеште

Белый дом предложил новое место для проведения встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина.

Речь идет о Будапеште, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, Секретная служба США готовится к саммиту в Венгрии. Спикер Белого дома Каролин Ливитт не подтвердила, но и не опровергла данную информацию.

Хотя Секретная служба часто проверяет различные места, и окончательное место проведения может измениться, Будапешт становится первым выбором для Белого дома, отмечают собеседники Politico.

По данным Sky News и других СМИ, встреча Зеленского и Путина может состояться до конца месяца, среди мест проведения рассматриваются Женева, Вена, Рим, Будапешт и Доха.