В Азербайджане установят крупнейшие в СНГ системы хранения энергии - ФОТО

В Азербайджане в ближайшее время будут установлены крупнейшие в регионе системы аккумуляторного хранения энергии.

Как сообщает Azerenerji, новые системы аккумуляторного хранения энергии (BESS) через несколько месяцев будут введены в эксплуатацию в Абшеронском и Агдашском районах в рамках проекта развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Новые энергетические объекты – крупнейшие на пространстве СНГ по мощности и емкости - сооружаются на территориях подстанций «Абшерон» 500 кВ, расположенной вблизи столицы, а также «Агдаш» 220 кВ в центральном регионе страны.

Для центров общей мощностью 250 мегаватт и энергетической емкостью 500 мегаватт-часов уже доставлена в страну первая партия аккумуляторных систем. Оборудование, изготовленное по специальному заказу на заводе Great Power в Китае, после погрузки на суда прошло через Тихий океан, Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал, Средиземное и Эгейское моря, было доставлено в порт Гемлик в Турции, а оттуда по суше - через Турцию и Грузию - в Азербайджан. Аккумуляторные системы весом по 36 тонн каждая в особом порядке доставлены к местам назначения и установлены. К настоящему времени в страну ввезено 15% систем хранения, оставшиеся 85% планируется доставить и установить до апреля.

Создание центров аккумуляторного хранения имеет стратегическое значение с точки зрения повышения устойчивости энергосистемы, стабилизации частоты, балансирования переменной генерации ВИЭ, покрытия пиковых нагрузок, сглаживания графика нагрузки в часы снижения солнечной генерации, а также восстановления энергосистемы «с нуля» в аварийных ситуациях.

Эти системы, наряду с укреплением энергетической независимости Азербайджана, обеспечат надежную работу энергосети страны как в параллельном режиме с соседними странами, так и в автономном режиме.