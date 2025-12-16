Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна Шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В письме говорится:
«Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана рад выразить Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Бахрейн.
Учреждение в этом году посольства Азербайджана в Бахрейне является наглядным примером перехода наших двусторонних отношений в новую плоскость, свидетельством значения, придаваемого нами развитию обладающих большим потенциалом двусторонних отношений во всех областях.
Верю, что в интересах наших народов и стран мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на углубление традиционно дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном, построенных на взаимном доверии и уважении.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, дружественному народу Бахрейна – постоянного благополучия и процветания».