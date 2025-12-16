Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна Шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В письме говорится:

«Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад выразить Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Бахрейн.

Учреждение в этом году посольства Азербайджана в Бахрейне является наглядным примером перехода наших двусторонних отношений в новую плоскость, свидетельством значения, придаваемого нами развитию обладающих большим потенциалом двусторонних отношений во всех областях.

Верю, что в интересах наших народов и стран мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на углубление традиционно дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном, построенных на взаимном доверии и уважении.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, дружественному народу Бахрейна – постоянного благополучия и процветания».