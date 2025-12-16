 Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна

First News Media11:32 - Сегодня
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна Шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В письме говорится:

«Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад выразить Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Бахрейн.

Учреждение в этом году посольства Азербайджана в Бахрейне является наглядным примером перехода наших двусторонних отношений в новую плоскость, свидетельством значения, придаваемого нами развитию обладающих большим потенциалом двусторонних отношений во всех областях.

Верю, что в интересах наших народов и стран мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на углубление традиционно дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном, построенных на взаимном доверии и уважении.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, дружественному народу Бахрейна – постоянного благополучия и процветания».

Поделиться:
304

Актуально

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 10°С

Общество

Дорожная полиция усиливает меры по использованию техсредств для выявления ...

Общество

Джамиль Гасанлы вновь вызван в СГБ

От редакции

Момент истины для Li Auto: сгоревший электромобиль, убытки и стратегическая ...

Xроника

Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна

Ильхам Алиев: Профсоюзы должны активно участвовать в просвещении работников в области трудовых прав

Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Австралии в связи с жертвами теракта

Ильхам Алиев выступил с инициативой объявления амнистии

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Словакии один на один - ФОТО

Ильхам Алиев объяснил Гурбангулы Бердымухамедову, почему не смог приехать в Ашхабад

Ильхам Алиев выразил благодарность Дональду Трампу

Новая ось Баку-Братислава: Центральная Европа переходит к стратегическому партнерству с Азербайджаном

Последние новости

В Польше задержали студента по подозрению в подготовке теракта на ярмарке

Сегодня, 14:20

Делегация раввинов побывала в Азербайджане: «Нас очень тепло приняли»

Сегодня, 14:15

Ереван ответил Ирану и России по проекту TRIPP

Сегодня, 14:13

Микаил Джаббаров обсудил с министром финансов Израиля вопросы экономического сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 14:05

Дорожная полиция усиливает меры по использованию техсредств для выявления водителей, не имеющих прав

Сегодня, 14:00

В Баку из квартиры похищено 12 тыс. манатов

Сегодня, 13:55

Когда рост играет роль: снимки с Мелони и Шапу взорвали соцсети - ФОТО

Сегодня, 13:50

Джамиль Гасанлы вновь вызван в СГБ

Сегодня, 13:45

Отношения Баку и Астаны в год стратегического сближения

Сегодня, 13:40

Шалва Папуашвили рассказал об условиях Грузии для нормализации отношений с Россией

Сегодня, 13:34

Погода на среду: В Баку ожидается до 10°С

Сегодня, 13:27

Баку и Ташкент: Чемпионат мира U-20 как отражение стратегического союзничества

Сегодня, 13:13

На южной границе пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков

Сегодня, 13:07

Ратифицирован меморандум между минобороны Азербайджана и Турции

Сегодня, 13:00

ГД: У Армении нет намерения стать членом НАТО

Сегодня, 12:55

Эмин Амруллаев: «В Азербайджане бюджет высших учебных заведений зависит от студента»

Сегодня, 12:50

В Азербайджане установят крупнейшие в СНГ системы хранения энергии - ФОТО

Сегодня, 12:47

Депутат о расточительстве: Тонны кебаба выбрасываются в мусор, а шум вызывает головные боли

Сегодня, 12:37

Эмин Амруллаев: «Человек, чьи статьи не опубликованы в зарубежных научных журналах, должен стыдиться называть себя ученым»

Сегодня, 12:30

В Иране на пропускном пункте произошла перестрелка, есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 12:17
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00