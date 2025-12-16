В Нахчыване автобус протаранил несколько автомобилей - ФОТО

В Нахчыване автобус потерял управление, произошло цепное ДТП.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент произошел на улице Истиглал в городе. Городской маршрутный автобус съехал с дороги и сначала столкнулся с автомобилем марки "Opel". Затем автобус врезался в автомобили "NAZ-Lifan", "Toyota" и "Changan", припаркованные на обочине. В результате аварии повреждения получили 5 автомобилей.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, по факту ведется расследование.