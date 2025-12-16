Эмин Амруллаев: «Человек, чьи статьи не опубликованы в зарубежных научных журналах, должен стыдиться называть себя ученым»

Человек, чьи статьи не опубликованы в зарубежных научных журналах, должен стыдиться называть себя ученым.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время своего выступления на церемонии открытия XXVIII Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей (NASCO XXVIII), которая проходила в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

По словам министра, человек, чьи статьи не публиковались ни в одном научном журнале в течение последних пяти лет, должен испытывать стыд:

«Человеку, у которого нет статей и ссылок, стыдно называть себя ученым. Однако у нас есть и хорошие ученые».

Э.Амруллаев подчеркнул, что для сохранения звания ученого необходимо оградиться от лжеученых:

«Все люди науки знают, кто какой ученый. Мы должны говорить об этом открыто. Присвоение недостойным людям незаслуженных званий не приведет ни к чему хорошему».