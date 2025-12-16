На южной границе пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков

Предотвращен провоз 31 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Уточняется, что 15 декабря около 23:00 на служебной территории Лянкяранского пограничного отряда Пограничных войск ГПС были обнаружены признаки нарушения государственной границы из Ирана в направлении Азербайджана.

Пограничная застава была поднята по команде «К оружию», служебная территория полностью блокирована.

В результате проведенных комплексных пограничных поисковых и оперативных мероприятий были задержаны жители Лянкяранского района - Шахбазов Гадир Гусейнага оглу, 1985 года рождения, и Бабаев Замиг Мовсумага оглу, 1986 года рождения, которые, нарушив государственную границу, пытались провезти на территорию страны наркотические средства общим весом 31 килограмм.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.