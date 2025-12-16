В Иране в тяжелом ДТП погибли 13 человек, есть пострадавшие - ВИДЕО

13 человек погибли и 9 пострадали в результате тяжелого ДТП сегодня в утренние часы в Иране.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла на магистрали Исфахан-Натанз.

Автобус врезался в дорожное ограждение, после чего столкнулся с легковым автомобилем Peugeot и перевернулся.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, некоторые из них госпитализированы.

По факту происшествия начато расследование.

Источник: Azad Iran, IRNA