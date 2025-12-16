Эмин Амруллаев: «В Азербайджане бюджет высших учебных заведений зависит от студента»

В Азербайджане бюджет высших учебных заведений зависит от студента.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время выступления на церемонии открытия XXVIII Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей (NASCO XXVIII), которая проходила в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

По словам министра, если мы увеличиваем число принятых студентов, как с точки зрения управления, так и с финансовой точки зрения, но это увеличение не сопровождается качеством, в результате уровень образования снижается:

«Это негативно сказывается на развитии университетов и системы образования в целом в долгосрочной перспективе. Поэтому целью должно быть не искусственное увеличение числа студентов, а, наоборот, оптимизация плана приема, сокращение числа студентов до определенного уровня и увеличение ресурсов и внимания, приходящихся на каждого студента. В результате такого подхода станет возможной работа с более качественными, подготовленными и мотивированными студентами».

Э.Амруллаев добавил, что в связи с этим должна быть долгосрочная стратегия, а не краткосрочные цели. «Наше желание состоит в том, чтобы создать больше связи между высшим образованием и наукой. В этом направлении наряду с существенным количественным ростом наблюдается и качественный рост».

Он также подчеркнул, что этот вопрос решается не одинаково во всем мире:

«В разных странах, и даже внутри одной страны, возможности и стратегии университетов отличаются. Некоторые университеты отдают предпочтение массовому образованию, а другие являются более избирательными и фокусируются на качестве. Это зависит от стратегического решения, принятого каждым высшим учебным заведением».