Ильхам Алиев: Профсоюзы должны активно участвовать в просвещении работников в области трудовых прав

Азербайджанские профсоюзы занимают важное место в общественной и социальной жизни страны благодаря своей многогранной деятельности, роли в развитии трудовых отношений и вкладу в укрепление гражданского общества.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящего в Баку во вторник VIII Съезда Конфедерации профсоюзов АР.

«В нашей стране предпринимаются значительные шаги в области защиты трудовых и социально-экономических прав работников, создания достойных условий труда, совершенствования механизмов социального партнерства. Особое значение имеют гибкое реагирование на вызовы современности, установление тесных связей с членами профсоюзов, цифровизация услуг, расширение возможностей применения искусственного интеллекта в соответствующих сферах, повышение качества услуг и уровня удовлетворенности. Деятельность в соответствии с международными трудовыми стандартами, сотрудничество с мировым профсоюзным движением и взаимный обмен опытом способствуют дальнейшему повышению авторитета профсоюзов. Профсоюзы проводят важную работу по развитию сильного и здорового гражданского общества, а также по укреплению солидарности», - говорится в обращении.

Глава государства отметил, что динамичное социально-экономическое развитие республики, справедливый переход к «зеленой экономике», а также влияние искусственного интеллекта на рынок труда ставят перед профсоюзами ответственные и стратегические задачи, и побуждают их к более активной деятельности.

«Как основные партнеры социального диалога между работниками и работодателями и защитники трудовых ценностей, профсоюзы должны принимать активное участие в процессе укрепления профессиональных союзов, просвещения работников, повышения их знаний и навыков в области трудовых прав. Все это служит правильному регулированию трудовых отношений, обеспечению социальной справедливости и взаимной ответственности», - подчеркнул Ильхам Алиев.

По его словам, Азербайджанское государство в полной мере обеспечивает право профсоюзов на независимую и свободную деятельность в рамках законодательства, и создало широкие возможности для их свободной работы в этой области.

«Особое внимание следует уделять углублению эффективного сотрудничества и формированию атмосферы взаимного доверия, а также повышению коллективной ответственности в отношениях отраслевых профсоюзов с социальными партнерами», - отметил Президент Азербайджана.

Он выразил уверенность в том, что азербайджанские профсоюзы и впредь будут настойчиво защищать права и интересы своих членов, вносить вклад в регулирование трудовых отношений на современных и цивилизованных основах, а также в социально-экономическое развитие нашей страны в целом.

«Считаю, что этот Съезд будет иметь большое значение с точки зрения определения направлений развития профсоюзного движения в соответствии с новыми вызовами и формирования усовершенствованной стратегии деятельности», - резюмируется в обращении главы государства.