ГД: У Армении нет намерения стать членом НАТО

У Армении нет намерения стать членом НАТО.

Об этом заявил депутат от «Гражданского договора» Саркис Ханданян в беседе с журналистами, отвечая на вопрос в контексте проекта TRIPP.

По его словам, в Армении не может быть представительства НАТО, и у Армении нет намерения стать членом НАТО. Армения заинтересована в сотрудничестве с Альянсом.

Но это сотрудничество не предполагает какого-то физического присутствия НАТО в Армении. По его словам, вообще в контексте TRIPP говорить об этом нецелесообразно, поскольку это инфраструктурный проект.

Комментируя возможную обеспокоенность Ирана по этому вопросу, депутат вновь отметил, что это инфраструктурный армяно-американский бизнес-проект. С иранскими коллегами на связи, сообщил Ханданян. По словам депутата, иранская сторона выступила с заявлениями, сказав, что обеспокоенность развеяна. «Если появляется обеспокоенность, активно обсуждаем, в том числе на парламентском уровне», - заявил Ханданян, добавив, что не видит поводов для беспокойства. С Ираном у нас очень хороший политический диалог и наши отношения не может испортить какой-то проект, уверен представитель правящей политической силы.

Источник: news.am