Ратифицирован меморандум между минобороны Азербайджана и Турции

Милли Меджлис ратифицировал Меморандум о взаимопонимании между министерствами обороны Азербайджана и Турции об укреплении взаимной военной безопасности.

Представляя законопроект, председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев заявил, что согласно Меморандуму, в случае вооруженной агрессии против одной из сторон другая сторона меморандума обязуется оказывать взаимную помощь для осуществления права на индивидуальную и коллективную самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН.

«Оказание сторонами военной помощи друг другу осуществляется на основании запроса одной из сторон и в соответствии с порядком, установленным их национальным законодательством.

Меморандум охватывает только вопросы военного сотрудничества и военной безопасности, и в этих рамках предусматривает только взаимопомощь в области обороны, обучения, снабжения и повышения способности сторон действовать совместно.

Меморандум о взаимопонимании осуществляется в соответствии с нормами и принципами международного права, не направлен против третьих государств и способствует укреплению мира и безопасности в регионе», - отметил парламентарий.

После обсуждений депутаты проголосовали за принятие законопроекта в одном чтении.

Источник: Report