Мошенник, используя фотографии тяжелобольных детей, собрал около 200 000 манатов - ВИДЕО

Задержан мошенник, который делился фотографиями нуждающихся в лечении детей в социальных сетях

Как сообщает 1news.az, об этом информировала пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно информации, в последнее время в социальных сетях встречаются призывы вроде: «помощь младенцам», «пожертвования для детей с физическими недостатками», «срочно нужны деньги на операцию»: «Однако, к сожалению, следует отметить, что в большинстве случаев эти публикации направлены на манипуляцию чувствами людей с целью мошеннического заработка.

Против страниц, где совершаются подобные противоправные действия, Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел регулярно проводит оперативно-технические мероприятия. В ходе очередного мероприятия киберполиции по подозрению в совершении аналогичных действий был задержан 30-летний Расул Гасанов. Он размещал фотографии и видеозаписи больных, нуждающихся в лечении младенцев на созданных им в социальной сети Instagram страницах, таких как «Помощь нашей Захре», «Поддержка нашему малышу», «Помощь Али», «Юсиф, ДЦП» и других, отмечая, что, если срочная помощь не будет оказана, жизни детей может угрожать опасность.

Р.Гасанов также размещал на этих публикациях номера банковских карт, которыми он пользовался, для перечисления пожертвований. Граждане, тронутые изображениями тяжелобольных детей, эмоциональной музыкой и текстами, переводили на указанные карты денежные средства в размере от 1 до 500 манатов, а общая сумма составила около 200 000 манатов. Задержанный обналичивал эти деньги и тратил их на свои личные нужды, а не на семьи детей, чьи фотографии он публиковал».

Сообщается, что у Р.Гасанова были обнаружены и изъяты сведения и электронные доказательства, имеющие значение для дела. Расследование по данным фактам продолжается.

«Гражданам рекомендуется быть более бдительными при столкновении с подобной информацией о помощи в социальных сетях. Мы также призываем пользователей социальных сетей воздерживаться от денежных переводов, не веря непроверенной информации», - говорится в сообщении МВД.