 Мошенник, используя фотографии тяжелобольных детей, собрал около 200 000 манатов - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Мошенник, используя фотографии тяжелобольных детей, собрал около 200 000 манатов - ВИДЕО

Фаига Мамедова11:47 - Сегодня
Мошенник, используя фотографии тяжелобольных детей, собрал около 200 000 манатов - ВИДЕО

Задержан мошенник, который делился фотографиями нуждающихся в лечении детей в социальных сетях

Как сообщает 1news.az, об этом информировала пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно информации, в последнее время в социальных сетях встречаются призывы вроде: «помощь младенцам», «пожертвования для детей с физическими недостатками», «срочно нужны деньги на операцию»: «Однако, к сожалению, следует отметить, что в большинстве случаев эти публикации направлены на манипуляцию чувствами людей с целью мошеннического заработка.

Против страниц, где совершаются подобные противоправные действия, Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел регулярно проводит оперативно-технические мероприятия. В ходе очередного мероприятия киберполиции по подозрению в совершении аналогичных действий был задержан 30-летний Расул Гасанов. Он размещал фотографии и видеозаписи больных, нуждающихся в лечении младенцев на созданных им в социальной сети Instagram страницах, таких как «Помощь нашей Захре», «Поддержка нашему малышу», «Помощь Али», «Юсиф, ДЦП» и других, отмечая, что, если срочная помощь не будет оказана, жизни детей может угрожать опасность.

Р.Гасанов также размещал на этих публикациях номера банковских карт, которыми он пользовался, для перечисления пожертвований. Граждане, тронутые изображениями тяжелобольных детей, эмоциональной музыкой и текстами, переводили на указанные карты денежные средства в размере от 1 до 500 манатов, а общая сумма составила около 200 000 манатов. Задержанный обналичивал эти деньги и тратил их на свои личные нужды, а не на семьи детей, чьи фотографии он публиковал».

Сообщается, что у Р.Гасанова были обнаружены и изъяты сведения и электронные доказательства, имеющие значение для дела. Расследование по данным фактам продолжается.

«Гражданам рекомендуется быть более бдительными при столкновении с подобной информацией о помощи в социальных сетях. Мы также призываем пользователей социальных сетей воздерживаться от денежных переводов, не веря непроверенной информации», - говорится в сообщении МВД.

Поделиться:
486

Актуально

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 10°С

Общество

Дорожная полиция усиливает меры по использованию техсредств для выявления ...

Общество

Джамиль Гасанлы вновь вызван в СГБ

От редакции

Момент истины для Li Auto: сгоревший электромобиль, убытки и стратегическая ...

Общество

Микаил Джаббаров обсудил с министром финансов Израиля вопросы экономического сотрудничества - ФОТО

Дорожная полиция усиливает меры по использованию техсредств для выявления водителей, не имеющих прав

В Баку из квартиры похищено 12 тыс. манатов

Джамиль Гасанлы вновь вызван в СГБ

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Гасан Эйюбов отправлен на пенсию

Погибший при взрыве в вилле работал в ней мастером - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Заработная плата будет выплачиваться два раза в месяц

Пропавшие в Астаре рыбаки не найдены - ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Польше задержали студента по подозрению в подготовке теракта на ярмарке

Сегодня, 14:20

Делегация раввинов побывала в Азербайджане: «Нас очень тепло приняли»

Сегодня, 14:15

Ереван ответил Ирану и России по проекту TRIPP

Сегодня, 14:13

Микаил Джаббаров обсудил с министром финансов Израиля вопросы экономического сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 14:05

Дорожная полиция усиливает меры по использованию техсредств для выявления водителей, не имеющих прав

Сегодня, 14:00

В Баку из квартиры похищено 12 тыс. манатов

Сегодня, 13:55

Когда рост играет роль: снимки с Мелони и Шапу взорвали соцсети - ФОТО

Сегодня, 13:50

Джамиль Гасанлы вновь вызван в СГБ

Сегодня, 13:45

Отношения Баку и Астаны в год стратегического сближения

Сегодня, 13:40

Шалва Папуашвили рассказал об условиях Грузии для нормализации отношений с Россией

Сегодня, 13:34

Погода на среду: В Баку ожидается до 10°С

Сегодня, 13:27

Баку и Ташкент: Чемпионат мира U-20 как отражение стратегического союзничества

Сегодня, 13:13

На южной границе пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков

Сегодня, 13:07

Ратифицирован меморандум между минобороны Азербайджана и Турции

Сегодня, 13:00

ГД: У Армении нет намерения стать членом НАТО

Сегодня, 12:55

Эмин Амруллаев: «В Азербайджане бюджет высших учебных заведений зависит от студента»

Сегодня, 12:50

В Азербайджане установят крупнейшие в СНГ системы хранения энергии - ФОТО

Сегодня, 12:47

Депутат о расточительстве: Тонны кебаба выбрасываются в мусор, а шум вызывает головные боли

Сегодня, 12:37

Эмин Амруллаев: «Человек, чьи статьи не опубликованы в зарубежных научных журналах, должен стыдиться называть себя ученым»

Сегодня, 12:30

В Иране на пропускном пункте произошла перестрелка, есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 12:17
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00