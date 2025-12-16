 Депутат о расточительстве: Тонны кебаба выбрасываются в мусор, а шум вызывает головные боли | 1news.az | Новости
Общество

Депутат о расточительстве: Тонны кебаба выбрасываются в мусор, а шум вызывает головные боли

First News Media12:37 - Сегодня
Свадебная культура в Азербайджане – одна из самых прекрасных традиций этого народа, однако надо признать, что сегодня на азербайджанских свадьбах расточительство перешло все границы.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Рази Нуруллаев на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По словам депутата, в домах торжеств избыток пищевых отходов на столах, бесконечное разнообразие меню, а также расходы на декорации и шоу чрезмерны: «Тонны кебаба выбрасываются в мусор, в то время как тысячи семей не могут позволить себе купить мясо. Это нельзя объяснить ни с религиозной, ни с национальной, ни с экономической точки зрения. Наши свадьбы перестали быть просто праздником, они превратились в своего рода социальное соревнование. Борьба с расточительством — это не только финансовый вопрос, но и социальная ответственность».

Другой серьезной проблемой, по словам депутата, является громкость музыки на свадьбах.

«Большинство домов торжеств не оборудованы акустическими материалами, поглощающими звук. В результате родители, пожилые люди и даже дети часами находятся под воздействием громкого звука. Музыканты вынуждены увеличивать громкость, потому что акустика зала слабая, что приводит к закладыванию ушей, головным болям и долгосрочным проблемам со слухом. Самый радостный день людей превращается в среду, несущую риски для здоровья. Хозяин свадьбы вместо того, чтобы слышать музыку, слышит просто шум. Музыка должна создавать радость, а не выводить из строя уши людей», - негодует парламентарий.

Р.Нуруллаев отметил, что во многих странах мира – например, в Турции, странах Европейского Союза и Японии – существуют специальные акустические стандарты для ресторанов: «Мощность звука музыки обычно не может превышать предел в 85-90 децибел. Этот предел считается безопасным для человеческого слуха. Стены зала оснащаются звукопоглощающими панелями, а потолок — специальным акустическим покрытием. У нас же во многих домах торжеств эти требования отсутствуют, в результате чего громкость музыки может повышаться до 100-110 децибел, что опасно для здоровья. Предлагаю, чтобы акустические стандарты стали обязательными при лицензировании домов торжеств, был установлен верхний предел громкости звука, а акустические панели и звукоизоляция стали частью государственного стандарта. Это позволит сохранить здоровье, улучшит качество звучания музыки, и наши свадьбы достигнут мирового уровня с точки зрения культуры и комфорта. Наша свадебная культура прекрасна, но наш долг — сделать ее более здоровой, более эффективной и более культурной. Расточительство должно быть уменьшено, громкость музыки нормализована, а дома торжеств должны соответствовать международным стандартам».

Спикер Сахиба Гафарова прокомментировала мнение депутата: «В словах Рази муаллима есть доля правды. Должна быть свадебная культура. Необходимо просвещать людей в этом направлении».

Источник: Qafqazinfo

