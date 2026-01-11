Азербайджанская каратистка взяла серебро на турнире в Тбилиси

Азербайджанская каратистка Медина Садыхова завоевала серебряную медаль на международном турнире, организованном Всемирной федерацией каратэ (WKF) в Тбилиси.

Спортсменка, выступавшая в весовой категории до 55 килограммов, уверенно провела пять поединков, не оставив соперницам ни единого шанса.

В решающем этапе соревнований она с минимальным преимуществом уступила иранской каратистке и, заняв второе место, стала обладательницей серебряной медали.

Отметим, что в турнире принимают участие около 1200 каратистов более чем из 70 стран мира. Азербайджан на этих престижных соревнованиях представлен 21 спортсменом.

Источник: АЗЕРТАДЖ