Айгюн Алиева: Число профинансированных проектов о Западном Азербайджане в 2025 году удвоилось

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций в этом году профинансировало рекордное количество проектов, посвященных теме "Возвращение в Западный Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Государственного агентства Айгюн Алиева на общественных слушаниях, посвященных теме "Возвращение в Западный Азербайджан".

По словам Алиевой, показатели проектов НПО ежегодно растут как в количественном, так и в качественном плане: "Если в 2023 году по линии Агентства было профинансировано 24 проекта, то в 2025 году их число достигло 51. Это рекордный показатель".

Алиева отметила, что в 2026 году тема "возвращения в Западный Азербайджан" останется одним из приоритетных направлений грантовых конкурсов.