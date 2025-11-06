 Найденный мертвым в Евлахе адвокат Элькин Керимли на днях стал отцом | 1news.az | Новости
Общество

Найденный мертвым в Евлахе адвокат Элькин Керимли на днях стал отцом

Фаига Мамедова11:55 - Сегодня
В Евлахе в одном из отелей было обнаружено тело Элькина Закир оглу Керимли, 1988 года рождения, проживавшего там.

Как передает 1news.az, по информации Qafqazinfo, причиной его смерти стала передозировка лекарственными препаратами.

Отметим, что 37-летний Элькин Керимли был адвокатом и состоял в коллегии адвокатов «Fortiori», расположенной в Хатаинском районе. Страница «Dağlı tarixindən səda» сообщает, что адвокат, уроженец села Тыхлы Хызинского района, женился в прошлом году.

Несколькими днями ранее у него родилась дочь.

По данному факту ведется расследование.

