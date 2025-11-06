В Азербайджане планируется значительное повышение акцизов на сигареты и сигары

В Азербайджане могут быть повышены акцизные ставки на сигареты и сигары.

Как передает Report со ссылкой на проект бюджетного пакета на 2026 год, соответствующие поправки планируется внести в Налоговый кодекс.

Согласно поправкам, предусматривается повышение акцизных ставок на сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы (тонкие сигары), а также сигареты из табака и его заменителей с 45,5 маната до 55 манатов за 1 000 штук (рост на 20,9%).