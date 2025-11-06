В Азербайджане мужчина застрелил свою супругу

В Шамахинском районе произошёл трагический инцидент.

По данным региональной группы пресс-службы МВД, местный житель П.Тагиев, ранее проходивший службу в полиции и уволившийся по собственному желанию, выстрелил из огнестрельного оружия в свою супругу Г.Эйналову. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками полиции. В Шамахинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.

Как отмечается, по предварительным данным, супруги состояли в родстве, являлись двоюродными братом и сестрой и поженились около трёх месяцев назад.