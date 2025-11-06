На участке улицы Кёроглу Рагимова изменили режим движения - ФОТО
С сегодняшнего дня на участке улицы Кёроглу Рагимова между улицами Фатали хана Хойского и Гасана Алиева введено одностороннее движение с четырьмя полосами, сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Кроме того, на участке дороги над туннелем в этом направлении добавлена одна полоса движения, в результате чего дорога стала трёхполосной.
Отмечается, что это изменение проходит тестирование.
Работы по реконструкции на улице Кёроглу Рагимова продолжается.
