Кабмин Армении выделит дополнительно $11 млн на оборонные нужды

Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение дополнительно выделить 4 млрд 371 млн драмов (около $11 млн) на оборонные нужды.

В пояснительной записке отмечается, что эта сумма будет направлена на обеспечение безопасности и неприкосновенности границ.

Напомним, что в 2025 году, по сравнению с 2024-м, в бюджете Армении выросли оборонные расходы (на 115 млрд драмов, или примерно на $300 млн), составив 660 млрд драмов ($1 млрд 717 млн). В 2026-м планируется снижение на 100 млрд драмов, до 560 млрд ($1 млрд 455 млн).

Источник: Sputnik Армения