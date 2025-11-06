 Израильский министр призвал евреев покинуть Нью-Йорк | 1news.az | Новости
В мире

Израильский министр призвал евреев покинуть Нью-Йорк

First News Media12:07 - Сегодня
Министр по вопросам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Израиля Амихай Шикли после победы 34-летнего мусульманина-демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра в Нью-Йорке призвал живущих в городе евреев вернуться на родину.

«Город, некогда символизировавший всеобщую свободу, передал ключи от власти стороннику ХАМАС, чья позиция не так уж далека от позиции фанатиков-джихадистов, убивших три тысячи жителей Нью-Йорка 25 лет назад», - написал Шикли на своей странице в X.

По его мнению, «Нью-Йорк уже никогда не будет прежним, особенно для его еврейской общины», так что ее представителям стоит «серьезно задуматься о том, чтобы сделать Землю Израильскую своим новым домом». «Нью-Йорк идет с открытыми глазами в бездну, в которую погрузился Лондон», - добавил Шикли.

В Нью-Йорке живут около 1,3 млн евреев - это самое большое еврейское сообщество во всем мире, кроме Израиля. При этом Мамдани называл действующую в Израиле власть «режимом апартеида», а войну в Газе – «геноцидом». В то же время о ХАМАС он не высказывался.

С мнением Шикли по Мамдани также согласился министр национальной безопасности Израиля и лидер крайне правой партии «Оцма Йехудит» («Еврейская сила») Итамар Бен-Гвир. «Антисемитизм одержал победу над здравым смыслом. Мамдани - сторонник ХАМАС, враг Израиля и отъявленный антисемит», - приводит AFP его слова.

Выборы мэра Нью-Йорка прошли 4 ноября. По итогам обработки почти 98% голосов, Мамдани, которого выдвинули Демократическая партия и «Партия работающих семей», одерживает победу, он набрал около 50,4% голосов. На втором месте с 41,6% голосов - независимый кандидат Эндрю Куомо, за которого призывал голосовать президент США Дональд Трамп, угрожая сократить финансирование города. Куомо в 2011-2021 годах был губернатором Нью-Йорка, но после обвинений в сексуализированных домогательствах ушел в отставку, а затем проиграл праймериз Демократической партии Мамдани.

Трамп также называл Мамдани - сторонника левых взглядов - коммунистом. Президент утверждал, что идеи политика навредят городу. В частности, он предлагал ввести заморозку арендной платы на жилье, бесплатный проезд на городских автобусах, всеобщее дошкольное образование, а также открыть сеть муниципальных продуктовых магазинов. Финансировать проекты Мамдани планирует за счет повышения налогов для богатых и компаний.

Источник: DW

