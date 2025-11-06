Ильхам Алиев: Модернизация Азербайджанской армии будет продолжена

Азербайджан продолжит и впредь процесс модернизации своей армии, заявил Президент страны Ильхам Алиев на встрече с делегацией НАТО в Баку в четверг.

Как сообщается на сайте Президента АР, в состав делегации входят постоянные представители Турции, Греции, Венгрии, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии и Испании при НАТО, а также заместители постпредов США и Франции при альянсе.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО и в этом направлении тесно сотрудничает с турецкой армией. Он коснулся роли расширения связей Азербайджана с альянсом в этом направлении.