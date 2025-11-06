Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 лет

Резиденты Нахчыванской Автономной Республики (НАР) могут быть освобождены от большинства налогов на 10-летний срок.

Как передает Report со ссылкой на бюджетные материалы на 2026 год, соответствующие поправки планируется внести в Налоговый кодекс.

Согласно поправкам, с 1 января 2026 года предусматривается освобождение резидентов Нахчывана от уплаты налога на прибыль (доход), имущество, землю и упрощенного налога.

Кроме того, дивидендные доходы акционеров (пайщиков) юридических лиц – резидентов НАР - предлагается освободить от налогообложения на 10 лет, начиная с 1 января 2026 года.