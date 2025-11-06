Для лиц, занимающихся деятельностью общепита, устанавливаются новые налоговые льготы

С 1 января 2026 года на 3 года для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и зарегистрированных в качестве плательщиков НДС, вводятся новые налоговые послабления.

Как сообщает АПА, это предусмотрено поправками к Налоговому кодексу, обсуждёнными сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В соответствии с изменениями, при расчёте суммы НДС, подлежащей уплате в государственный бюджет, 50% безналичного оборота таких предприятий будет исключаться из общей налогооблагаемой суммы оборота.

Льгота будет действовать в течение трёх лет — с 1 января 2026 года.

Безналичный оборот должен формироваться на основе платежей, проведённых через POS-терминалы, интегрированные с единой операционной системой контрольно-кассовых аппаратов.

Кроме того, доходы, полученные в результате уменьшения суммы НДС, также освобождаются от налогообложения.

Таким образом, государство стимулирует переход предприятий общественного питания к безналичным расчётам и повышению прозрачности оборотов.