Израиль объявил территорию у границы с Египтом закрытой военной зоной

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил территорию, прилегающую к границе между израильским государством и Египтом, закрытой военной зоной.

Об этом сообщает министерство обороны Израиля, передает РИА Новости.

Отмечается, что на этом участке будут скорректированы правила применения огня в соответствии с задачей ликвидации любых несанкционированных лиц, которые проникнут в запретную зону с целью навредить операторам беспилотников или контрабандистам.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.

21 октября Трамп заявил, что союзники Вашингтона на Ближнем Востоке выразили готовность ввести войска в сектор Газа в случае нарушения ХАМАС условий мирного соглашения. По его словам, для урегулирования ситуации страны могут задействовать «крупные силы».