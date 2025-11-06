В Гяндже произошла кража на 9 тысяч манатов

В Гяндже сотрудники полиции раскрыли дело о краже, ущерб от которой оценивается примерно в 9 тысяч манатов.

Как сообщили в Главном управлении полиции города, в ходе оперативных мероприятий был задержан 27-летний житель Й.Садыгов. По данным следствия, мужчина незаконно проник в дом местного жителя и похитил 1300 манатов наличными, а также золотые украшения на сумму около 8 тысяч манатов.

Расследование продолжается

Источник: Report

Джамиля Суджадинова