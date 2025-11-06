Скандал на конкурсе «Мисс Вселенная»: Организатор унизил участницу из Мексики - ВИДЕО

Во время церемонии вручения лент участницам международного конкурса красоты «Мисс Вселенная 2025», проходившей в одном из отелей Бангкока, произошёл неприятный инцидент.

Один из организаторов конкурса - Нават Итсарагрисил в грубой форме высказался в адрес участницы из Мексики Мелиссы Бош, обвинив её в неявке на спонсорскую съёмку. Попытка девушки объяснить причину вызвала у него раздражение - он прервал её, допустил оскорбительные выражения, назвав девушку «тупой», и потребовал, чтобы охрана вывела конкурсантку из зала.

Мировые СМИ сообщают о том, что участницы конкурса должны были принять участие в рекламной съёмке для тайского спонсора. Однако «Мисс Мексика» Фатима Бош на площадке не появилась - по данным мексиканской стороны, её участие не было согласовано, поскольку съёмка продвигала игорный бизнес.

В защиту девушки вступились другие участницы конкурса, заявив, что готовы сорвать шоу. Несколько победительниц национальных конкурсов зафиксировали инцидент на видео и опубликовали кадры в соцсетях. После того как охрана вывела Ф.Бош из зала, в знак солидарности с ней помещение покинули и другие конкурсантки, среди которых была действующая «Мисс Вселенная» датчанка Виктория Кьер Тейлвиг, назвавшая слова организатора неуважением к женщинам и заявившая следующее: «Мы живем в XXI веке, я не кукла, которую можно красить, причесывать и переодевать».

Инцидент вызвал общественный резонанс, Навата Итсарагрисила, который официально принес свои извинения Фатиме Бош, отстранили от работы, и в текущем году он не будет заниматься организацией мероприятия.