Хакеры взломали Instagram и украли данные 17,5 млн пользователей

Хакеры украли конфиденциальную информацию 17,5 млн аккаунтов Instagram, сообщила американская компания по кибербезопасности Malwarebytes.

«Киберпреступники похитили конфиденциальную информацию из 17,5 миллионов аккаунтов Instagram, включая имена пользователей, физические адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и многое другое», — говорится в сообщении в соцсети X.

Данные пользователей были опубликованы на форуме BreachForums, сделав их доступными для других киберпреступников.

Источник: РБК