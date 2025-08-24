 Bloomberg сообщил о планах Германии по возврату обязательной военной службы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Bloomberg сообщил о планах Германии по возврату обязательной военной службы

First News Media00:03 - Сегодня
Bloomberg сообщил о планах Германии по возврату обязательной военной службы

Власти Германии приблизились к возобновлению системы обязательного призыва на военную службу.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Существует вероятность, что в январе вступит в силу новый закон, который предоставит правительству право вводить призыв на военную службу в случае, если не будут достигнуты целевые показатели по набору добровольцев, а также при условии согласия парламента.

Кроме того, в соответствии с новым законодательством, мужчины, достигшие 18-летнего возраста, будут обязаны заполнять анкеты, содержащие информацию об их состоянии здоровья, имеющихся навыках и желании проходить военную службу. Целью данного нововведения является стимулирование взаимодействия молодых людей с Бундесвером.

Ожидается, что законопроект будет одобрен кабинетом министров в среду.

Агентство также отмечает, что немецкие вооруженные силы предлагают «щедрые условия» для новобранцев. В соответствии с новым законом, их заработная плата должна увеличиться на треть и превысить €2,3 тыс.

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
268

Актуально

Повестка Президента

Формат будущего: Баку, Ашхабад и Ташкент строят новую ось сотрудничества

Политика

Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили актуальные вопросы двусторонней и ...

Общество

Воскресенье обещает быть жарким

Xроника

Валентина Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения

В мире

Bloomberg сообщил о планах Германии по возврату обязательной военной службы

Трамп час обсуждал с дизайнером сайты правительства

США потратят $3,5 млрд на борьбу с угрозами от оружия массового уничтожения

Эмине Эрдоган написала Мелании Трамп письмо о положении детей в Газе

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В России могут запретить трудовым мигрантам приезжать с семьями

Россия ударила по американскому заводу в Украине

Альпинистка Наталья Наговицина погибла на пике Победы

В Палестине разгорелся скандал из-за личности Варсен Агабекян-Шахин

Последние новости

Bloomberg сообщил о планах Германии по возврату обязательной военной службы

Сегодня, 00:03

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о поражении от «Тоттенхэма»

23 / 08 / 2025, 23:41

Трамп час обсуждал с дизайнером сайты правительства

23 / 08 / 2025, 23:21

Азербайджанские борцы завоевали еще две медали на чемпионате мира в Болгарии

23 / 08 / 2025, 23:00

США потратят $3,5 млрд на борьбу с угрозами от оружия массового уничтожения

23 / 08 / 2025, 22:34

Роналду установил уникальное достижение

23 / 08 / 2025, 22:07

Эмине Эрдоган написала Мелании Трамп письмо о положении детей в Газе

23 / 08 / 2025, 21:15

В Турции туристке грозит тюремный срок за танец на флагштоке - ВИДЕО

23 / 08 / 2025, 20:53

США мобилизует 1,7 тыс. бойцов Нацгвардии на борьбу с нелегалами

23 / 08 / 2025, 20:31

Азербайджан увеличил экспорт хлопка в июле почти на 7%

23 / 08 / 2025, 20:15

Роналду не смог выиграть Суперкубок Саудовской Аравии

23 / 08 / 2025, 19:51

Глава Службы госбезопасности Грузии ушел в отставку

23 / 08 / 2025, 19:31

Лига чемпионов: На матч «Карабах» - «Ференцварош» продано около 30 тыс. билетов

23 / 08 / 2025, 19:16

Посол Нариман Джелял: Анкара рассматривает возможность отправки военных в Украину в рамках гарантий безопасности

23 / 08 / 2025, 19:00

В Баку начал работу II Международный форум молодежи по мультикультурализму - ФОТО

23 / 08 / 2025, 18:51

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

23 / 08 / 2025, 18:48

В Германии предложили рассмотреть возможность запрета АдГ

23 / 08 / 2025, 17:46

Король Нидерландов принял отставку главы МИД и ряда членов правительства

23 / 08 / 2025, 17:00

В Армении требуют закрытия российской базы в Гюмри

23 / 08 / 2025, 16:58

На западе Турции произошло землетрясение

23 / 08 / 2025, 16:50
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06