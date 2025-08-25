Погода на вторник: В Баку ожидается до 34°C
Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 26 августа.
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Будет дуть умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 21-25°C, днем - 29-34°C. Атмосферное давление снизится с 759 до 756 мм рт. ст.
Относительная влажность ночью – 70-80%, днем – 45-55%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах возможен кратковременный ливневый дождь, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман.
Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 20–25°C, днем - 33–38°C; в горах ночью - 15–20°C, днем- 25-30°C.