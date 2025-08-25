 Президент Ильхам Алиев принял Государственного министра Великобритании и Северной Ирландии - ФОТО | 1news.az | Новости
Президент Ильхам Алиев принял Государственного министра Великобритании и Северной Ирландии - ФОТО

First News Media12:32 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял Государственного министра Великобритании и Северной Ирландии - ФОТО

25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Стивен Даути поздравил главу государства с историческими результатами, достигнутыми в Вашингтоне в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижении мирной повестки дня, выразил готовность своей страны поддерживать этот процесс.

Гость также коснулся значения достигнутых в Вашингтоне результатов по региональным транспортным связям.

Стивен Даути поздравил с высоким уровнем проведения в прошлом году в Азербайджане COP29 и достигнутыми успехами.

Глава нашего государства поблагодарил за поздравления. Президент Ильхам Алиев сказал, что и впредь продолжит усилия для продвижения мирной повестки Азербайджана и процесса нормализации отношений с Арменией.

Глава государства вспомнил состоявшийся в рамках конференции COP29 визит премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кира Стармера в Азербайджан и проведенную с ним встречу.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития связей между Азербайджаном и Великобританией, было выражено удовлетворение нынешним состоянием политических отношений между двумя странами. Отмечено наличие широких перспектив для сотрудничества в экономической, торговой, образовательной сферах, в области информационно-коммуникационных технологий и других направлениях.

Были затронуты связи между Азербайджаном и Великобританией в энергетической сфере, в этом контексте отмечено более чем 30-летнее плодотворное сотрудничество нашей страны с компанией bp, подчеркнуто, что оно успешно реализуется в сфере как традиционной, так и возобновляемой энергетики. Была выражена надежда на успешное продолжение взаимовыгодного сотрудничество с bp и в предстоящие десятилетия.

В заключение гость преподнес главе государства памятный подарок.

