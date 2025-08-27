 Ялчин Рафиев: Азербайджано-российские взаимосвязи находятся в центре внимания | 1news.az | Новости
Политика

Ялчин Рафиев: Азербайджано-российские взаимосвязи находятся в центре внимания

First News Media20:20 - Сегодня
Взаимосвязи с Россией, одной из стран – стратегических партнеров Азербайджана, всегда находятся в центре внимания.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчин Рафиев.

Напомнив, что 22 августа текущего года в городе Астрахань состоялось заседание Межправительственной государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, он сказал: «На заседании обсуждались текущее состояние и перспективы экономического сотрудничества между нашими странами. Формат интенсивного диалога в азербайджано-российских отношениях служит обеспечению стабильного и долгосрочного партнерства между сторонами».

