Пашинян посоветовал О'Брайену не сваливать свои недочеты на Армению

Бывшему помощнику госсекретаря США Джеймсу О'Брайену не стоит пытаться свалить свои недочеты на Армению.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на брифинге, комментируя недавнее заявление О'Брайена, передают армянские СМИ.

Ранее экс-помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен заявил, что декларация между лидерами Армении, США и Азербайджана, подписанная в Вашингтоне, не даст Еревану "каких-либо значительных мирных дивидендов", и не факт, что поможет завершить конфликт.

С точки зрения премьер-министра Армении, перед О'Брайеном теперь стоит задача объяснить, почему администрация Дональда Трампа смогла сделать то, чего не смогли сделать предыдущие американские власти.

«Если О'Брайен говорит об уязвимости Еревана, то, скорее, наоборот: Армения была уязвимой в годы его работы, в том числе во время событий 2021-2023 годов», заявил Пашинян.

"Мы не были удовлетворены работой администрации США в нашем регионе в плане поддержки мирной повестки. Неумение О'Брайена воспринимать геополитические тонкости не позволило ему остаться в Госдепе. Поэтому не собираюсь комментировать его эмоциональные оценки. Считаю, что мы никогда, начиная с 1991 года, не были менее уязвимы, чем теперь", – считает Пашинян.

Лидеры Армении и Азербайджана подписали 8 августа в Вашингтоне совместную декларацию, которую также закрепил своей подписью в качестве свидетеля президент США Дональд Трамп. Согласно декларации, Армения предоставит США на 99 лет эксклюзивные права на развитие Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP) — дороги между Нахчываном и Азербайджаном через Сюникскую область. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Главы МИД двух стран также подписали совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Позже МИД Армении и Азербайджана опубликовали текст будущего мирного соглашения.