Хикмет Гаджиев в Баку обсудил с заместителем Лаврова региональные и международные вопросы - ФОТО
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прибыл с визитом в Азербайджан.
Помощник Президента Азербайджана и руководитель отдела внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев сообщил в социальной сети «X» о встрече с Михаилом Галузиным.
В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг двусторонних, региональных и международных вопросов.
Провёл встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.
Обменялись мнениями по двусторонним, региональным и международным вопросам. pic.twitter.com/irP6ULf2mh — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) December 10, 2025
366