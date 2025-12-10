Хикмет Гаджиев в Баку обсудил с заместителем Лаврова региональные и международные вопросы - ФОТО

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прибыл с визитом в Азербайджан.

Помощник Президента Азербайджана и руководитель отдела внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев сообщил в социальной сети «X» о встрече с Михаилом Галузиным.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг двусторонних, региональных и международных вопросов.