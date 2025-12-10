 Председатель Милли Меджлиса обсудила межпарламентские связи с торговым посланником Великобритании | 1news.az | Новости
Политика

Председатель Милли Меджлиса обсудила межпарламентские связи с торговым посланником Великобритании

First News Media21:23 - Сегодня
10 декабря председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с торговым посланником Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджанской Республике лордом Олдердайсом.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече было отмечено, что сотрудничество между двумя странами сегодня охватывает сферы экономики, торговли, энергетики, включая возобновляемую энергию, образования, оборонной промышленности и другие области. Была доведена до внимания важность визитов и встреч на высоком уровне для развития отношений между двумя странами, в этой связи подчеркнуто значение визитов Президента Ильхама Алиева в Соединенное Королевство, визита Премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера в нашу страну для участия в COP29 в прошлом году в повестке двустороннего сотрудничества.

В ходе беседы председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила удовлетворение развитием связей между парламентами двух стран, отметила свой официальный визит в Великобританию в 2022 году и коснулась значения проведенных в рамках данного визита встреч и обсуждений для развития межпарламентских отношений. Было отмечено, что рабочая группа Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии – одна из крупнейших.

С.Гафарова также подчеркнула важность взаимных визитов и тесного диалога для дальнейшего расширения связей между законодательными органами.

Выразив признательность за встречу, торговый посланник лорд Олдердайс коснулся развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах, подчеркнул необходимость дальнейшего развития межпарламентских связей.

Гость также поделился мнением об исключительно благоприятном геостратегическом положении Азербайджана, его важной роли в функционировании Среднего коридора, возможностях для сотрудничества по новым направлениям и сферам, и значимости проведенной в Азербайджане COP29.

В ходе беседы было подчеркнуто наличие существенного потенциала для дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в сферах экономики, политики, образования, возобновляемой энергии, межпарламентского сотрудничества и других областях.

