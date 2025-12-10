 Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу» - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Футбол

First News Media23:43 - 10 / 12 / 2025
Агдамский «Карабах» уступил нидерландскому «Аяксу» в матче 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счётом 2:4 в пользу амстердамского клуба.

Несмотря на активное начало и два забитых мяча, «Карабах» не смог удержать преимущество, а «Аякс» постепенно переломил ход игры и довёл матч до победы.

Поединок прошёл на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

23:39

Забит шестой гол в матче «Карабах»-«Аякс» (Нидерланды), проходящем в Баку в рамках VI тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 90 минуте Оскар Глух оформил дубль. Счет стал 4:2 в пользу амстерданцев

23:25

Нидерландский «Аякс» вышел вперёд, оформив третий гол в противостоянии с агдамским «Карабахом» в матче 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

Таким образом, счёт на табло стал 3:2 в пользу амстердамцев.

22:21

Нидерландский «Аякс» восстановил равенство в матче против агдамского «Карабаха», сделав счёт 2:2.

Встреча проходит в рамках 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

22:50

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между агдамским «Карабахом» и нидерландским «Аяксом» агдамцы вышли вперед, забив второй мяч.

Игра проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

22:40

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между агдамским «Карабахом» и нидерландским «Аяксом» завершился первый тайм.

На 10-й минуте нападающий «Карабаха» Камило Дуран открыл счет, а на 39-й минуте Каспер Долберг сравнял для гостей.

Отметим, что игра проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

22:26

«Аякс» отыгрался в матче против «Карабаха», сравняв счёт — 1:1.

На 39-й минуте отличился Каспер Дольберг.

21:57

«Карабах» открыл счёт в матче против «Аякса».

Команда уверенно начала встречу и первой поразила ворота соперника, выйдя вперёд - 1:0.

21:53

В Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова стартовал матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Карабахом» и амстердамским «Аяксом».

Главным арбитром игры назначен словенский рефери Раде Обренович.

После пяти туров Лиги чемпионов «Карабах» имеет семь очков и занимает 21-е место в общей таблице. «Аякс» замыкает список, не набрав ни одного очка.

21:34

Стали известны стартовые составы "Карабаха" и "Аякса" (Нидерланды), которые встретятся в VI туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Команды выйдут на поле в следующих составах:

"Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдулла Зубир (к), Эмануэль Аддаи, Бахлул Мустафазаде, Леандру Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина;

"Аякс": Витезслав Ярош, Арон Бауман, Юри Бас (к), Лукас Роса, Антон Гоэи, Шон Стёр, Жорти Мокио, Ко Итакура, Рауль Моро, Каспер Дольберг, Оскар Глух.

Отметим, что матч "Карабах" - "Аякс" состоится сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Футбол

Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу» - ОБНОВЛЕНО

Лапорта заявил об отсутствии планов переизбираться на пост президента «Барселоны»

