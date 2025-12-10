СБУ поразила еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море - ВИДЕО

10 декабря дроны ВМС Украины «Sea Baby» нанесли удар по танкеру «Dashan», принадлежащему «теневому флоту» России, в Чёрном море.

Об этом источники в СБУ сообщили УНИАН

Согласно информации, судно под флагом Коморских островов вошло в исключительную экономическую зону Украины и двигалось в сторону терминала порта «Новороссийск». Танкер шел на максимальной скорости и находился с выключенным транспондером.

В результате атаки судно было серьезно повреждено. На опубликованных кадрах наблюдаются мощные взрывы в кормовой части танкера. По предварительной информации, судно выведено из строя.

Операция была проведена СБУ совместно с 13-м Главным управлением Военной контрразведки и Военно-морскими силами Украины.

