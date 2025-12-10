Территорию рядом со станцией «Иншаатчылар» затопило после дождя - ВИДЕО

Со вчерашнего дня в Баку идут непрерывные дожди, которые создали определенные неудобства в разных частях города.

Как сообщает Qafqazinfo, из-за дождя в некоторых местах столицы накопилась вода.

Одной из таких зон стала территория рядом со станцией метро «Иншаатчылар» - на улице Аббас Мирза Шарифзаде.

Дождевые потоки с возвышенной части района стекали вниз, из-за чего на проезжей части, тротуарах и лестницах скопилась вода, затрудняя движение.