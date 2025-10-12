Зеленский подписал закон о бюджете Украины с дефицитом в 47,5 млрд долларов

Президент Украины подписал закон о государственном бюджете на 2026 год. Большинство расходов направляется на финансирование Сил безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.

Согласно информации на сайте украинского парламента, закон о госбюджете был возвращен с подписью от президента 10 декабря.

Бюджет предусматривает в будущем году доходы в размере 2,9 трлн гривен (около $69 млрд), расходы - 4,9 трлн гривен (около $116 млрд). Дефицит бюджета в размере 2 трлн гривен ($47,5 млрд), что составляет около 18,4% ВВП.

Проект бюджета был утвержден Верховной Радой 3 декабря. За документ проголосовали 257 депутатов, против выступили 37 человек, еще 24 воздержались.

Основная цель бюджета - обеспечить оборону страны, поддержать граждан и создать условия для экономического роста даже во время войны.