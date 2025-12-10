Задание «Папа рубит во дворе…» в учебниках для начальных классов?: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Ранее, в социальных сетях распространилась информация о якобы наличии в учебнике Bir işıq (автор — Севда Мехдиева) задания, предназначенного для подготовки учеников к малому суммативному оцениванию.

В данном задании школьникам предлагалось закончить предложение «Мой отец во дворе рубит…», и среди вариантов ответа, помимо «дрова», фигурировало слово «человека». Публикация вызвала широкое возмущение родителей и пользователей социальных сетей, которые посчитали вопрос недопустимым и опасным для детей.

Утверждалось, что похожее задание якобы имелось и в KSQ для 3-х классов, где ученикам предлагалось дополнить фразу «Atam həyətdə … doğrayır» словами adam или odun, что также вызвало критику и бурную реакцию пользователей.

Как сообщили Qafqazinfo в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию (MÜTDA), подобные задания не содержатся в утверждённых учебниках и материалах, используемых в государственных школах. Агентство подчеркнуло, что данные тесты не предоставлялись школам официальными органами управления образованием, опубликованные фрагменты не относятся к учебным пособиям, находящимся в обращении.

Госагентство призвало общественность не распространять непроверенную информацию и не выдавать материалы неизвестного происхождения за официальные учебники.