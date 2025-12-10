 Лейла Алиева встретилась с руководителем Администрации Президента Республики Узбекистан - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Лейла Алиева встретилась с руководителем Администрации Президента Республики Узбекистан - ФОТО

First News Media20:00 - Сегодня
Лейла Алиева встретилась с руководителем Администрации Президента Республики Узбекистан - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 10 декабря в рамках проходящей в Туркменистане международной конференции на тему «Роль женщин в современном обществе: развитие международного сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития» встретилась с руководителем Администрации Президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиёевой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе встречи были подчеркнуты отношения между Азербайджаном и Узбекистаном, а также вклад сотрудничества Фонда Гейдара Алиева и Международного общественного фонда Узбекистана Zamin в развитие высокоуровневых связей между нашими государствами.

Была отмечена значимость международной конференции, проводимой в Туркменистане, для активного вовлечения женщин в политическую и экономическую жизнь, расширения многостороннего диалога и партнерства. Была подчеркнута важность укрепления позиций женщин в различных сферах нашей жизни, в том числе в образовании и здравоохранении, для обеспечения устойчивого развития.

