Общество

Наложен арест на имущество должностных лиц Минздрава - СПИСОК

First News Media21:51 - Сегодня
Наложен арест на имущество должностных лиц Минздрава - СПИСОК

На имущество сотрудников Министерства здравоохранения, обвиняемых в незаконном предоставлении разрешений на проведение пластических хирургических вмешательств и иных видов медицинской деятельности, наложен арест.

Согласно сведениям, полученным Qafqazinfo, значительная часть арестованного имущества представлена квартирами, расположенными по различным адресам.

Бывший начальник отдела человеческих ресурсов, науки и образования Министерства здравоохранения Саида Рустамова, бывший главный специалист–старший инспектор указанного отдела Рухия Махаррамова, а также экс-руководитель отдела аккредитации Центра общественного здоровья и реформ Лятафат Джаббарова оформили часть объектов недвижимости на имена своих близких родственников.

Больше всего недвижимости у Саидой Рустамовой, рассматриваемой в качестве основного фигуранта уголовного дела. В период своей служебной деятельности она приобрела значительное количество объектов недвижимости, средняя рыночная стоимость которых составляет около 5 миллионов манатов.

Перечень объектов недвижимости, оформленных на имя Саиды Рустамовой, ее матери и сына:

- Квартира в Ясамальском районе, по улице Гасана Меджидова - стоимость 463 365 манатов;

- Две квартиры в Насиминском районе, по улице Абдулвагаба Саламзаде - стоимость 323 605 и 332 755 манатов;

- Квартира по улице академика Гасана Алиева, Насиминский район - стоимость 429 488 манатов;

- Квартира на проспекте Иншаатчылар, Ясамальский район - стоимость 670 275 манатов;

- Гараж площадью 18 м² на проспекте Иншаатчылар - стоимость 45 000 манатов;

- Земельный участок в поселке Новханы Абшеронского района — стоимость 43 250 манатов;

- Дачный участок в посёлке Нардаран Сабунчинского района — стоимость 78 000 манатов;

- Жилой дом по улице Гасана Алиева, Насиминский район, г. Баку;

- Квартира по улице Гасана Меджидова, Ясамальский район, г. Баку;

- Жилой дом в жилом комплексе Royal Park, Внешняя кольцевая дорога 10, Ясамальский район;

- Жилой дом по улице Шафаята Мехтиева, Ясамальский район;

- Частный жилой дом в дачном массиве Новханы, Абшеронский район;

- Квартира в дачном массиве Новханы, Абшеронский район;

Легковые автомобили Mercedes-Benz и Audi Q5.

Судебным решением арест наложен также на несколько квартир и транспортных средств, принадлежащих Лятафат Джаббаровой и Рухие Махаррамовой, которые привлекаются к уголовной ответственности по аналогичным обвинениям.

Следует отметить, что на прошлой неделе Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре предоставило подробную информацию о деталях расследуемого уголовного дела. В опубликованном материале был также представлен список лиц, передававших денежные средства в качестве взятки за получение права осуществлять медицинскую деятельность.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Махиры Керимовой. В случае установления виновности обвиняемых, находящихся под домашним арестом, им может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком свыше 10 лет.

Источник: Qafqazinfo

