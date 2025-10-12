SOCAR Energy Georgia занял первое место среди иностранных инвесторов в Грузии

Компания SOCAR Energy Georgia – дочка Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR – заняла первое место среди компаний, привлекших наибольший объем прямых иностранных инвестиций в Грузию.

Об этом говорится в данных Национальной службы статистики Грузии за третий квартал текущего года, сообщает Грузия Online.

Согласно данным, на втором месте расположилась компания Selfie Mobile, на третьем - IDEA Borjomi Georgia вместе с IDEA Borjomi Beverages Company Georgia Branch. В первую десятку также вошли: Magticom, TAV Urban Georgia, Poti Sea Port Corporation, Geosteel, Lomisi, Georgia Cement, Mina.

В третьем квартале 2025 года крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Грузию стали: США - $93,5 млн, Испания - $72,1 млн, Турция - $70 млн.