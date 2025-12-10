 В Грузии сократили сроки обучения в вузах | 1news.az | Новости
В Грузии сократили сроки обучения в вузах

First News Media23:20 - 10 / 12 / 2025
В Грузии сократили сроки обучения в вузах

Парламент Грузии в третьем чтении принял поправки к "Закону о высшем образовании" и связанным законопроектам, которые касаются реформы системы высшего образования.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Согласно нововведениям, в Грузии длительность обучения в вузах для получения степени бакалавра составит три года вместо четырех, а для получения степени магистра - один год вместо двух. Дополнительно будет выделен год для подготовки к поступлению в докторантуру.

Поправки также предусматривают, что отныне граждане Грузии будут получать полностью бесплатное образование как на уровне бакалавриата, так и магистратуры в госуниверситетах, однако по факультетам будут применяться квоты.

