Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу - ФОТО

28 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалену Гроно.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Магдалена Гроно передала главе нашего государства приветствия руководства Европейского Союза. От имени руководства Европейского Союза и от себя лично она поздравила Президента Азербайджана с важными результатами, достигнутыми в Вашингтоне в нормализации отношений с Арменией и вопросах мирной повестки. Гостья подчеркнула, что этот процесс вносит большой вклад в обеспечение прочного мира в регионе. Она отметила, что государства-члены Европейского Союза также поддерживают мир, достигнутый между Азербайджаном и Арменией. Магдалена Гроно сказала, что Европейский Союз готов поддержать процесс реализации согласованных между двумя странами вопросов, в том числе транспортного коридора.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия и поздравления, попросил передать и его приветствия руководству Европейского Союза.

Отметив историческое значение достигнутых в Вашингтоне результатов, глава государства особо подчеркнул роль Соединенных Штатов Америки в этом процессе. Президент Ильхам Алиев отметил, что подписанная при посредничестве США Вашингтонская декларация, парафирование мирного соглашения и совместное обращение Азербайджана и Армении об упразднении Минской группы являются важными шагами в мирном процессе.

На встрече было отмечено, что наша страна поддерживает меры по установлению доверия с Арменией на двусторонней основе. Была еще раз подчеркнута важность налаживания беспрепятственного транспортно-транзитного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом, отмечено наличие широких возможностей для сотрудничества с Европейским Союзом, в частности, в деле обновления транспортной инфраструктуры в Нахчыване.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.