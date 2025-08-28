 Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу - ФОТО

First News Media13:48 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу - ФОТО

28 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалену Гроно.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Магдалена Гроно передала главе нашего государства приветствия руководства Европейского Союза. От имени руководства Европейского Союза и от себя лично она поздравила Президента Азербайджана с важными результатами, достигнутыми в Вашингтоне в нормализации отношений с Арменией и вопросах мирной повестки. Гостья подчеркнула, что этот процесс вносит большой вклад в обеспечение прочного мира в регионе. Она отметила, что государства-члены Европейского Союза также поддерживают мир, достигнутый между Азербайджаном и Арменией. Магдалена Гроно сказала, что Европейский Союз готов поддержать процесс реализации согласованных между двумя странами вопросов, в том числе транспортного коридора.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия и поздравления, попросил передать и его приветствия руководству Европейского Союза.

Отметив историческое значение достигнутых в Вашингтоне результатов, глава государства особо подчеркнул роль Соединенных Штатов Америки в этом процессе. Президент Ильхам Алиев отметил, что подписанная при посредничестве США Вашингтонская декларация, парафирование мирного соглашения и совместное обращение Азербайджана и Армении об упразднении Минской группы являются важными шагами в мирном процессе.

На встрече было отмечено, что наша страна поддерживает меры по установлению доверия с Арменией на двусторонней основе. Была еще раз подчеркнута важность налаживания беспрепятственного транспортно-транзитного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом, отмечено наличие широких возможностей для сотрудничества с Европейским Союзом, в частности, в деле обновления транспортной инфраструктуры в Нахчыване.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Поделиться:
384

Актуально

Точка зрения

Конец бесполезного формата: Минская группа отправляется на свалку истории

Общество

Что ждет малышей, пострадавших от побоев родителей в Агдаме?

Общество

Центр DOST в Хырдалане временно закрыт

Интервью

Сабир Мустафаев о поддержке Ильхама Алиева, родном мёде и перспективах ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу - ФОТО

Президент Ильхам Алиев поздравил «Карабах» с выходом в основной этап Лиги чемпионов УЕФА

Ильхам Алиев поздравил президента Молдовы с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Аль-Арабия» - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Валентина Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву преподнесен в дар ахалтекинский скакун - ФОТО

Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан - ФОТО

Раис Татарстана поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Последние новости

Эрдоган: Турция внесет вклад в безопасность Украины после установления мира

Сегодня, 17:00

La Vie en Rose отмечает свое 40 - летие со стилем - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:57

Что ждет малышей, пострадавших от побоев родителей в Агдаме?

Сегодня, 16:55

Полиция Новой Зеландии изъяла почти две тонны наркотиков

Сегодня, 16:45

На судебном заседании в Баку оглашены показания Аркадия Гукасяна и другие сопутствующие документы

Сегодня, 16:37

Беспрецедентный удар по Киеву: пока 18 погибших, разрушения во всех районах столицы - ФОТО

Сегодня, 16:25

Призывавшему свергнуть Пашиняна епископу грозит до пяти лет заключения

Сегодня, 16:15

Центр DOST в Хырдалане временно закрыт

Сегодня, 16:05

Сабир Мустафаев о поддержке Ильхама Алиева, родном мёде и перспективах пчеловодства - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 15:50

Строительство нового моста через Гарачай идёт полным ходом - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:37

Пашинян ждет, что на выборах народ «вырвет политические языки» Кочаряна и Саргсяна

Сегодня, 15:30

В Билясуваре перевернулся автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 15:25

Вадефуль: Главы МИД ЕС обсудят использование активов РФ для поддержки Киева

Сегодня, 15:20

Лукашенко заявил, что ему не хочется управлять авторитарно, но иначе «пока не получается»

Сегодня, 15:10

Родители избитых в Агдаме детей привлечены к следствию: Их намерены лишить родительских прав

Сегодня, 14:55

Не имеет отношения к интересам Армении: Пашинян о высказывании Нетаньяху по «геноциду армян»

Сегодня, 14:20

Экс-посол Армении в США станет главным советником Пашиняна

Сегодня, 14:00

Пашинян отказался от трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года

Сегодня, 13:50

Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу - ФОТО

Сегодня, 13:48

Мир с Азербайджаном впредь необратим - Пашинян

Сегодня, 13:43
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. УСегодня, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05