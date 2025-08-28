В Индии обрушилось жилое здание: есть погибшие

Не менее 15 человек погибли в Индии при обрушении самодельного четырехэтажного дома, сообщает агентство ПТИ.

"Не разрешенное к постройке четырёхэтажное здание, вмещающее почти 50 квартир, обрушилось на соседний пустующий многоквартирный дом в Виджай Нагаре, районе Вирар, в 00:05 в среду", - сообщили агентству представители полиции.

Практически все погибшие – участники вечеринки по случаю дня рождения годовалой девочки, которая проходила на четвертом этаже здания, когда одно из его крыльев обрушилось, сообщают очевидцы.

Начальник управления округа Палгар доктор Инду Рани Джахар в четверг утром подтвердила, что число погибших в результате инцидента возросло до 15.

"Национальные силы реагирования на стихийные бедствия и другие спасательные команды продолжат работу по расчистке завалов, чтобы гарантировать, что никто больше не окажется под завалами", - сообщила она ПТИ.

Источник: РИА Новости