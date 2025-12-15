Пашинян: Церковь превратили в политическую партию

В обычных церквах Армении уже давно нет проповеди на духовные темы, в то время как порядок литургии требует, чтобы иерей, совершающий литургию, в какой-то ее части выступал с проповедью.

Об этом заявил в видеоматериале на своей странице в «Facebook» премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Пишут политические тексты, посылают, говорят – читай. Церковь превратили в политическую партию, что абсолютно неприемлемо и недопустимо. Я не знал о том эпизоде дня, мне показали, как нынешний руководитель церкви выходит в аэропорту и спрашивает, а где народ? А народа нет. Народа нет, поскольку он не был с народом, потому что он оттолкнул людей от церкви», - заверил Пашинян.

Источник: news.am