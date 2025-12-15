 Кому будет выплачиваться вдвое больше зарплаты? | 1news.az | Новости
Общество

Кому будет выплачиваться вдвое больше зарплаты?

Фаига Мамедова13:05 - Сегодня
Кому будет выплачиваться вдвое больше зарплаты?

«Согласно предложенным изменениям в Трудовой кодекс, при оплате труда за работу в выходные, дни голосования, нерабочие праздничные дни и дни всенародной скорби будет учитываться не только дневная, но и часовая тарифная ставка», – сообщил депутат Вугар Байрамов в своём аккаунте в социальных сетях.

Как передает 1news.az, по его словам, изменения были поддержаны в первом чтении в комитете Милли Меджлиса по труду и социальной политике и рекомендованы к пленарному заседанию.

Он пояснил: «Так, в эти дни оплата труда будет производиться в размере не ниже двойного дневного и часового тарифного оклада при повременной системе оплаты труда; по двойным сдельным расценкам при сдельной системе оплаты труда; а работникам, получающим месячный оклад:

Если работа выполнена в рамках месячной нормы рабочего времени - дополнительно к окладу будет начислена сумма не ниже дневного и часового должностного оклада.

Если работа выполнена сверх месячной нормы рабочего времени - дополнительно к окладу будет начислена сумма не ниже двойного дневного и часового должностного оклада».

Депутат отметил, что добавление часового должностного оклада в Кодекс важно для защиты трудовых прав работников и обеспечения им более высокой оплаты: «В некоторых случаях продолжительность работы в эти дни составляет не полный рабочий день, а определённое количество часов. Новые изменения позволят на практике начислять работникам дополнительную оплату за каждый час работы в таких ситуациях. Если часовой тариф работника составляет 25 манатов, и он продолжал работать в выходной, день голосования, нерабочий праздничный день или день всенародной скорби, отработав 3 дополнительных часа, ему будет начислено не 75 манатов за эти часы, а минимум 150 манатов. Кроме того, учитывая, что в Азербайджане обсуждается переход к почасовому рабочему режиму, это позволит привести оплату труда в соответствие с международными стандартами».

